Inter, Di Canio: «Assez pour exalter Skriniar. Il ne peut marquer qu’un homme »| Serie A

S’adressant aux microphones de Sky, l’ancien attaquant de la Lazio et de Naples, Paolo Di Canio, a exprimé son opinion sur Skriniar.

«Je ne pense pas que nous devrions toujours exalter seulement quelques matchs parce que les détails font la différence. Skriniar est bon, il est très bon pour être sur l’homme pour marquer, debout sur vous. Mais quand il a son adversaire loin, il ne sait plus quoi faire, il sème la confusion, vous l’avez vu contre Barcelone et contre la Lazio. Ce soir, il a dû se presser sur le fond et intercepter la croix de Matuidi qui le passe à un pouce et à la place il enlève son pied “.