Inter, dommage pour Sanchez: champion potentiel, avec un corps battu

Dommage pour Alexis Sanchez. Un champion potentiel, si seulement il ne s’était pas blessé au moins sept fois au cours de sa carrière. Et nous parlons d’arrêts plus ou moins longs car, avec le recul, il y a eu beaucoup plus de pauses dues aux coups et aux douleurs, quoique moins étendues que les autres. A Barcelone Victoires en Liga, Copa del Rey, Super Coupe d’Espagne (2 fois), Super Coupe de l’UEFA et Coupe du Monde des clubs: la déchirure musculaire trouvée la première année dans la blaugrana qui le retient deux mois, si rien d’autre, ne compromet pas un voyage brillant. El Nino Maravilla atterrit auarsenal et au milieu de la saison, il y a une blessure à la cuisse. Encore deux mois à l’infirmerie, mais reprend ensuite pour contribuer au succès de la FA Cup et du Community Shield. Dommage que lors de la finale de l’été de l’America’s Cup, Alexis subisse une entorse de la cheville qui implique un repos de 45 jours et le retour en novembre. Deux ans de paix relative avec un rappel en FA Cup et trois du genre dans le Community Shield. En janvier 2018, Sanchez a déménagé uni (aux Londoniens va Mkhitaryan), franchit la ligne d’arrivée de la saison avec deux buts pour la deuxième place de Mourinho en Premier.

Mais la seconde avec les Red Devils, depuis le début, est une épreuve infinie: d'abord une autre blessure à la cuisse (45 jours dehors), puis une relaxation du ligament médial du genou droit (encore 45 lunes sur le canapé) et, pour fermer en beauté, une nouvelle blessure à l'articulation de la cheville droite au retour de mai à Huddersfield. Saison à annuler. L'occasion, dans le sillage de Lukaku, est appelée maintenant Inter. Le problème est que celui du Chilien est une tendance établie depuis longtemps. En octobre dernier, lors d'un match amical avec l'équipe nationale chilienne contre la Colombie, une intervention de derrière Cuadrado lui a fait disloquer le long tendon péronier de l'autre cheville, celle de gauche. Conséquence: trois mois d'absence, ou le plus long arrêt de sa carrière. El Nino sera utile si vous revenez jouer. Néanmoins, si avant 20 millions la demande de Man United de le garder à Milan semblait élevée, maintenant cela semble impensable pour l'Inter.