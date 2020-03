Inter, écoutez Caputo: «Je serai reconnaissant à Conte pour la vie» | Serie A

Francesco Caputo, attaquant du Sassuolo, a accordé une interview à Am Motors, au cours de laquelle il a également parlé d’Antonio compter, entraîneur de I.nter: “Comte? Je lui serai reconnaissant pour la vie, car il m’a fait ses débuts en Serie B avec Bari et à cette occasion, j’ai réussi un triplé. Il me voulait à Sienne, il m’a appris l’importance du sacrifice: le trouver serait un rêve car cela signifierait arriver en Ligue des champions. En tant que charisme, lui et De Zerbi sont similaires, mais les idées sont différentes. De Zerbi nous donne une idée belle mais difficile du football, sans lancer longtemps, mais avec beaucoup de possession et de mouvement. ”