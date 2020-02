Inter, écoutez Savic: ‘Scudetto? Ce serait bien si la Lazio gagnait. Serie A

Stefan Savic, défenseur deAtletico Madrid, ex Fiorentina, a parlé aux microphones de Sky Sport de la loterie de la ligue italienne: “Je suis toujours le championnat italien, j’aime beaucoup la Serie A et cette année est très intéressante avec la Juventus et l’Inter. Et puis il y a la Lazio : Ce serait bien de gagner car il fait un travail impressionnant. ”