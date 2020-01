Inter écrasante, accolade du phénomène Lukaku. Sos de Sardaigne: Cagliari a disparu | Primapagina

Sos de Sardaigne: Cagliari a disparu. Hosanna de San Siro: voici une splendide Inter. Vingt et une secondes pour marquer le premier but (par Lukaku), dix minutes pour marquer le deuxième (par Borja Valero), clôturer le match et se qualifier pour les quarts de finale contre la Fiorentina ou Atalanta (nous le saurons aujourd’hui). Le troisième objectif a permis de confirmer que c’est précisément la saison Romelu Lukaku, auteur d’un corset et d’un autre but annulé pour un hors-jeu de 2-3 millimètres, pas plus. Le quatrième (de l’intemporel Ranocchia) a plutôt gelé les espoirs déjà froids des Sardes après le 3-1 de Oliva. L’Inter a dominé Cagliari qui a confirmé qu’ils n’étaient plus là avec la tête. L’équipe de Maran a atteint sa cinquième défaite consécutive en matches officiels, quatre en championnat et ce en Coupe d’Italie.

DOMINO NERAZZURRO – Il n’y avait que l’Inter, convaincu et convaincant, dans le jeu avant même qu’il ne commence, malgré les changements de Conte est toujours resté une véritable équipe, forte, confiante. Domination totale au niveau technique, athlétique, mental et même tactique: pour tenter d’endiguer la vague Nerazzurri, Maran a attendu 40 minutes, quand il est passé en défense à cinq ans. Avant ce moment, l’Inter avait submergé les Sardes en élargissant le match à l’extérieur, en s’appuyant beaucoup sur Dimarco (performance du détenteur du titre, celui qui n’avait joué que 19 ‘jusqu’à présent tout au long de la saison) et Lazaro. Derrière les deux, Barella s’est déplacée vers la droite et Borja Valero vers la gauche. Jouant avec deux milieux de terrain (Castro et Nainggolan) derrière Cerri, Cagliari ne pourrait jamais et jamais prendre le ballon.

LES NOUVELLES – Par rapport au dernier championnat, Conte et Maran ont renversé les équipes. À l’Inter, les six nouveaux joueurs ont pleinement profité de l’occasion: Ranocchia (qui est revenu sur le terrain après les deux premiers du championnat, 0 minute depuis) ​​n’a jamais été ébranlé par Cerri, il a applaudi une fermeture en deuxième mi-temps sur Nainggolan et le but 4-1 du bombardier; Skriniar (disqualifié contre Atalanta) a repris sa position de départ ainsi que Barella; Lazaro il a attaqué au bon moment même s’il n’avait pas eu beaucoup d’impact; Dimarco était parmi les meilleurs pour la course, les insertions et la précision en croix et Sanchez (qui est revenu après plus de trois mois, dernière apparition contre Barcelone le 2 octobre) a retrouvé un certain état et a pris applaudissements de San Siro pour quelques jeux à sa manière. Une discussion séparée doit être faite pour la deuxième jeunesse de Borja Valero, auteur du deuxième but mais surtout d’une performance totale pour le rythme et le mouvement, il semblait être le premier Florentine Borja, celui qui apportait le pressing et remplissait le terrain. Pour les Nerazzurri à l’odeur du marché, certaines performances doivent être lues comme des messages clairs et forts au coach et au management: personne ne veut aller à cet Inter. Il y avait aussi 6 joueurs différents à Cagliari par rapport au match contre Milan (Walukiewicz et Lykogiannis en défense, Ionita, Oliva et Castro au milieu de terrain, Cerri en attaque) mais personne n’a atteint la suffisance.

ERREUR ET BUT EN 21 “- Oliva, l’un des nouveaux, a commencé le jeu comme s’il marchait dans le centre de Cagliari. Après 20 secondes, une infâme passe en arrière a été rattrapée par Lukaku, le contrôle et laissée au deuxième poteau. Un tel cadeau aux pieds de Lukakone devient une phrase. Après 5 ‘, sous la pression de Borja Valero, Oliva a toujours perdu le ballon et l’Inter a créé une opportunité. Lukaku a encore marqué à la 11e minute, avec une tête sur un centre parfait de Dimarco, mais le juge de ligne Paganessi, évidemment doté d’un œil de faucon, a hissé le drapeau du hors-jeu belge. Le Var (Di Paolo sur le moniteur) lui a donné raison, mais les lignes rouges et bleues n’ont pas convaincu.

INTER SEULEMENT – Il n’y avait pas de temps pour protester car 10 minutes après Borja Valero, cette fois sur un centre de Barella, a accompagné le ballon sur le filet avec le pubis … Faragò a été laissé pour compte. Cagliari n’était pas là, englouti par une crise qui commence à inquiéter malgré l’excellente position au classement du championnat. Maran l’a corrigé vers 40 ‘en passant à la défense à cinq heures, avec Nandez sur l’aile droite, Faragò, Walukievicz et Pisacane au centre, Lykogiannis sur la gauche, mais dans la seconde moitié, il est revenu avec la défense à 4. Inter contrôlé et construit des actions belles et dangereuses. A 45 ‘, l’équipe de Conte avait 62% de possession de balle avec 6 tirs à 0. Pour Handanovic, la première mi-temps très calme.

DOUBLE DE LUKAKU – Maran a essayé de donner une consistance au milieu de terrain en supprimant le Castro inexistant pour laisser Rog entrer. Après 4 ‘, Cagliari a pris le troisième but. Corner Lazaro, touche courte pour Barella (les Sardes endormis de la région l’ont laissé libre), croix de l’ex, Lukaku de la tête (devant Nainggolan), balle vers le poteau éloigné. La domination Nerazzurri se poursuivait sans heurts même en seconde période.

A LITTLE CAGLIARI – La nouvelle de la soirée a été la première conclusion de Cagliari (Cerri, corner) après 53 minutes. Un quart d’heure plus tard, enfin une vraie belle opportunité pour les Sardes: coup sec du bord de la zone de Nainggolan, mise complète. Conte a retiré Sanchez, applaudi par San Siro, à l’intérieur du très jeune Esposito, accompagné sur le terrain par Sensi qui a pris la place de Brozovic. Pour mémoire, que le phénomène Lukaku est resté jusqu’à 90». Alors que l’Inter ralentissait, Cagliari a trouvé un moyen de prendre courage et a atteint le but avec une action vraiment sympa, la seule de ses “ne pas jouer”: assiste le talon de Cerri (mal contrôlé par Godin) dans la zone Oliva qui est venu en remorque et a jeté le ballon dans le filet. Il a dû compenser l’erreur 1-0. Il n’y est parvenu que dans une faible mesure.

LA FERMETURE DE LA GRENOUILLE – A 10 ‘de la fin, avec deux buts à remonter, Maran tente le double changement de qualité, Joao Pedro et Birsa pour Ionita et Nandez, mais les deux n’ont pas le temps de mettre les pieds sur le terrain que Cagliari prend quatrième but, toujours tête, toujours du coin (battu par Biraghi, juste entré à la place de Dimarco): bonne trajectoire entre Birsa et Pisacane, détachement de Ranocchia, balle au deuxième poteau. Quatre contre un pour l’Inter, c’est vrai.

LA TABLE

Inter-Cagliari 4-1

marqueurs: 1 ’Lukaku, Borja Valero 22’, Lukaku 4 ’s.t., Oliva 27’ s.t., Borja Valero 35 ’s.t.

aider: 22 ’, 4’ s.t. Barella, Cerri 27 ’s.t., Biraghi 35’ s.t.

Inter: Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Lazaro, Barella, Brozovic (à partir de 25 s. Sensi), Borja Valero, Dimarco (à partir de 33 s. Biraghi); Lukaku, Sanchez (de 24 ‘s.t. Esposito).

Cagliari: Olsen; Farago, Pisacane, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez (de 35 ‘s. Birsa), Oliva, Ionita (de 35’ s. Joao Pedro); Nainggolan, Castro (de 1 ‘s.t. Rog); Cerri.

Arbitre: Daniele Chiffi (de la section de Padoue).

Ammonites: Lykogiannis (C), Godin (I), Sensi (I)