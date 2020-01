Inter-Eriksen entre visites médicales et salut amer de Mourinho: “Situation désagréable mais …”

LONDRES (ENG). La négociation doit maintenant être considérée comme pratiquement définie dans toutes ses parties, al Tottenham vingt millions d’euros au total, y compris les primes,Inter le champion danois Christian Eriksen.

FONCTIONNEMENT DÉFINI

Opération orchestrée au mieux par Marotta et Ausilio, forts de laaccord conclu avec le joueur sur la base de 10 millions d’euros jusqu’en 2024 et une situation contractuelle qui laissait aux Spurs très peu de marge de négociation. Au fil des semaines, les autres concurrents d’Eriksen ont donc cédé la place aux Nerazzurri, qui, pour les raisons les plus disparates, étaient la seule équipe qui avait sérieusement l’intention de reprendre le garçon dans la session de marché en cours.

Ph Tottenham, Christian Eriksen

AMARO MOU, ERIKSEN LUNDI NERAZZURRO

Cet après-midi, la suffisance de la conclusion de l’accord est également apparue à travers les paroles du technicien des Londoniens, Josè Mourinho. L’entraîneur lusitanien a d’abord envoyé le Danois dans les tribunes à l’occasion du match de la FA Cup contre Southampton, puis à la fin du match il a admis: “Situation désagréable, nous sommes le 25 janvier et ce n’est pas agréable d’avoir à affronter une telle chose. Je ne veux pas en parler, cependant, il est juste de souligner que depuis mon arrivée à Londres, Eriksen s’est toujours comporté avec un grand professionnalisme. – puis une note qui laisse planer quelques doutes sur le déroulement de l’opération – Ce qui s’est passé n’est pas la faute de Tottenham “. À qui et à quoi bon Josè se réfère pour le moment on ne sait pas encore, étant donné que pendant des mois, le garçon a annoncé l’adieu, le fait est que dans quelques jours les Spurs seront appelés pour identifier un remplaçant possible pour Eriksen, malgré la achat récent de Gedson.