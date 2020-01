Inter, Eriksen n’exclut pas Vidal: le Chilien agacé par les paroles de Setien

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

Quique Setien, nouvel entraîneur de Barcelone, n’a pas rassuré Arturo Vidal sur une utilisation plus continue par rapport à l’ère Valverde. Le nouveau technicien a évoqué des équilibres tactiques à respecter dans les deux phases. Comme l’écrit Il Corriere dello Sport, si le Chilien devait se retrouver à nouveau sur le banc, il pourrait revenir pour faire pression sur le club pour qu’il parte dans les derniers jours du marché. L’Inter reste à la fenêtre, Conte n’a de cesse de penser à lui. Doit-il partir Vecino, ici l’Inter pourrait aussi donner le Chilien aussi bien qu’Eriksen.

Pendant le “Terzo Tempo”, Tarcisio Burgnich a parlé à Radio Bianconera: “La Juve est toujours au top cette année, ce sera difficile pour les autres. Avant de jouer pour l’envie de jouer sur le terrain, il y avait de la passion, maintenant l’argent est arrivé et vous travaillez avant tout …