Inter-Eriksen, un rêve comme la scène Scala: “Jouer pour Conte m’excite”

MILAN. Il y a quelques minutes, les Nerazzurri ont lancé une présentation vidéo supplémentaire du nouveau marché à travers leurs réseaux sociaux, Christian Eriksen. À l’Inter, il y a un grand enthousiasme pour un achat de classe mondiale, un footballeur qui a connu une croissance spectaculaire sur le terrain de Tottenham à Pochettino ces dernières années.

Tout comme la scène de La Scala, ce rêve n’est pas pour tout le monde. # WelcomeChristian YesMilano

La promotion 1992 a tout de suite manifesté une grande envie de rendre hommage à l’accueil reçu: “Je suis très heureux d’être un nouveau joueur de l’Inter, je ressens une forte émotion et je veux me faire connaître des fans. J’ai déjà ressenti la chaleur des gens, je vais bien et j’ai hâte de prendre le terrain. – Eriksen a annoncé – J’ai senti qu’il était temps d’essayer une nouvelle expérience, en Angleterre j’ai très bien fait et les chiffres parlent pour moi. Je connaissais déjà monsieur Conte, quand j’ai affronté son Chelsea avec Tottenham, c’était difficile et je suis excité de jouer pour lui “.