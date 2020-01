Inter essaie de «renverser le mur» Man Utd, Solskjaer a créé

Date de publication: dimanche 12 janvier 2020 2:40

L’Inter Milan essaie toujours de conclure un accord pour Ashley Young malgré la réticence de Manchester United à faire des affaires, selon des informations.

Le joueur de 34 ans a joué plus de 250 fois pour les Red Devils après avoir rejoint en 2011 Aston Villa pour un montant de 15 millions de livres sterling.

Young a six mois sur son contrat à Uni et a aurait été offert une prolongation d’un an sur son contrat actuel par le club.

Il a été rapporté plus tôt dans la semaine que Jeune avait déjà dit «oui» à l’Inter sur une éventuelle décision, Antonio Conte étant prêt à lui offrir un contrat de 18 mois.

Ole Gunnar Solskjaer a récemment fait allusion il n’y avait eu aucune offre pour Young et que le club tenait à garder l’ancien Watford.

Et maintenant, Calciomercato (via Sport Witness) affirme que l’Inter Milan veut le signer «immédiatement» que le club «insiste pour Young».

Le côté de la Serie A est si désireux d’arriver à Young que son PDG Giuseppe Marotta est prêt à payer une «compensation» pour l’arrière.

Avec SolskjaerHésitant à vendre Young, l’Inter est prêt à «abattre le mur» construit autour de Young par Man Utd.