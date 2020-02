Inter et intrigue Pinamonti: la vérité entre la rédemption, 18 millions et maintenant Raiola … | Primapagina

Andrea Pinamonti est restée à Gênes. Comme prévu, car l’attaquant était au centre du marché de janvier malgré une importante limitation bureaucratique pour penser à sa vente. En fait, l’Inter a dû attendre que Gênes rembourse l’obligation en février, c’est pourquoi penser à un prêt à d’autres clubs – comme Spal ou Cagliari – est devenu techniquement impossible dans la fenêtre de marché de janvier. Une étape décisive qui a bloqué le discours sortant de Pinamonti.

Écoutez “l’Intrigue d’Inter et de Pinamonti: la vérité entre la rédemption, 18 millions et maintenant Raiola …” sur Spreaker.

LE PLAN – Bientôt Pinamonti deviendra officiellement un joueur de Gênes pour 18 millions d’eurosC’est le chiffre convenu entre les deux sociétés depuis l’été dernier. L’Inter fera de l’argent et Gênes n’a pas pu se priver d’Andrea, ce qui n’est pas du tout désolé pour Davide Nicola qui, sans surprise, l’a élevé contre Tital au départ, même avec d’excellents résultats. Mino Raiola a essayé par tous les moyens de clarifier la situation pour Pinamonti et de la débloquer également avec l’Inter, certainement pour la saison 2020/2021, il faudra de plus grandes certitudes. Dans l’intervalle, Andrea devra regagner la confiance de Gênes et a déjà promis de récupérer ses objectifs, sa position de départ et les impressions positives de chacun. “Pour moi, il est l’avant-garde de l’avenir”, a déclaré Roberto Mancini il y a quelques mois à peine. Il est maintenant temps de le prouver, l’Inter faisant de l’argent mais toujours en gardant un œil sur lui dans un avenir proche.