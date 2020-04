Inter et le coup franc: de Banega à Godin, de nombreux flops et un seul promu | Primapagina

À l’approche de zéro coup. En fait, de nombreux joueurs avec un contrat qui expire à la fin de l’année, peuvent être transférés gratuitement vers d’autres clubs et qui peuvent signer des accords contraignants avec les futures équipes dès février. L’Inter s’intéresse évidemment aussi à plusieurs occasions même si l’histoire récente du club Nerazzurri avec ce genre d’opérations est loin d’être heureuse.

OBJECTIFS – Les noms les plus en vogue sur le marché des paramètres zéro pour le PDG Marotta et le PDG Piero Ausilio sont sans aucun doute Dries Mertens et Olivier Giroud. Les deux attaquants sont peut-être l’alternative l’un de l’autre dans les projets de l’équipe Inter Milan de la saison prochaine, mais les deux sont fortement traités par le club Nerazzurri. Jan Vertonghen de Tottenham, Layvin, sont également ajoutés à la classe des deux bombardiers ’87 Kurzawa du PSG et de Mario Gotze Borussia Dortmund, tous trois proposés par leurs agents respectifs et sur lesquels l’Inter réfléchit.

D’accord? – La question qui se pose est: ça vaut vraiment le coup? Si d’un point de vue économique ces acteurs représentent certainement une opportunité pour le coût de la carte, dans un passé récent l’histoire des plans à zéro paramètre d’Inter témoigne que peu d’achats vraiment positifs ont été effectués et vraiment utile dans le domaine aussi. En effet, il y a plus, car au cours des 7 dernières années, un seul joueur s’est avéré être une affaire gagnante à tous égards. Voici Stefan de Vrij, ramené à zéro par la Lazio et devenu irremplaçable. À côté de lui, une rafle de flops plus ou moins grands. Qui a été le plus décevant? Découvrez-le dans notre galerie.