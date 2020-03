Inter-Fiorentina, contact fixe: Dalbert et Biraghi sur la table. Et l’église … | Primapagina

Le football est en train de s’attaquer à l’alerte Coronavirus, mais en attendant, le marché ne s’arrête pas. Certainement pas celui deInter, travaillant déjà à définir certaines situations liées aux voies latérales. Selon ce que Calciomercato.com a appris en fait, un contact a déjà été pris avec la Fiorentina fin avril, l’occasion de commencer à définir la situation des Dalbert et Biraghi. Viola est satisfaite du Brésilien, qui est arrivé sur un prêt à sec, et la réunion peut montrer le désir de faire un achat définitif pour l’été prochain: sinon, Dalbert reviendra à l’Inter, qui évaluera ensuite les solutions sortantes, en particulier dans France. Sur Biraghi, en revanche, les Nerazzurri doivent réfléchir à la compilation des prochaines listes de l’UEFA, mais pour le moment il ne semble pas y avoir d’intention d’exercer le droit de rachat, avec l’étranger qui devrait donc retourner à Florence.

ET L’ÉGLISE … – Biraghi et Dalbert, cependant, ne sont peut-être pas les seuls noms sur la plaque à la fin avril, car l’Inter évalue d’autres profils dans la maison Viola. goûts Castrovilli, sur laquelle la Fiorentina est cependant déterminée à élever le mur, mais les yeux sont principalement focalisés sur Federico Chiesa: Conte aime vraiment l’endurance et la capacité de dribbler en tête-à-tête, comme nous l’avons dit Marotta et Ausilio gardent la confidentialité sur le nom mais continuent avec les lumières éteintes les dialogues avec la Fiorentina. Et le contact fin avril pourrait aussi être l’occasion de faire un pas en avant sur ce front.

@ Albri_Fede90