Inter, gardien de but d’urgence: pour Conte un problème à résoudre rapidement | Primapagina

À l’Inter, il y a une urgence de gardien de but et contre la Lazio, le problème est devenu encore plus aigu. L’absence de Handanovic est un fardeau que les Nerazzurri ne peuvent pas supporter, autour de Padelli il y a une zone de méfiance à plusieurs niveaux: par les supporters dans les tribunes, par la direction, qui a depuis longtemps décidé de ne pas renouveler son contrat expirant et, surtout par ses compagnons sur le terrain. À l’Olimpico, cet aspect semblait évident, les faibles attentes que l’équipe place en adjoint Handanovic, ignorées même lorsqu’il appelle le ballon au défenseur. Contre la Lazio, de Vrij puis Skriniar ont risqué l’intervention avec Padelli tendu, impossible à manquer.

PROBLÈME À RÉSOUDRE – Des sonneries d’alarme qui ne peuvent pas être ignorées, symptôme que la salle ne se sent pas en sécurité. Un défaut qui n’est pas facile à résoudre, un chien qui se mord la queue, car, peut-être, Padelli en ce moment peut être le premier à se sentir en faute. L’Inter est vaincu par l’affrontement direct pendant deux épisodes, des erreurs de l’individu qui pèsent sur le présent et l’avenir, car celles laissées à l’Olimpico sont des points précieux en termes de championnat. Le Nerazzurri glisse à la troisième place, la Lazio vole à la deuxième place à un moment donné de la Juventus. La route est encore longue mais à Appiano il faut résoudre rapidement le problème du gardien de but.