Inter-Getafe se joue à Milan, Juve-Lyon à Turin: le décret est exempté pour les coupes européennes | Primapagina

Le sport s’arrête, le football en Italie ferme pour tenter de contenir la propagation du coronavirus, au moins jusqu’au 3 avril. “Il n’y a aucune raison pour que les événements sportifs se poursuivent, les fans doivent en prendre note”, a déclaré Conte, motivant la décision de bloquer les compétitions sportives. Mais dans le décret-loi qui entrera en vigueur ce matin, il y a une dérogation pour les coupes européennes. L’Inter-Getafe du 12 mars et la Juve-Lyon le 17 mars seront donc disputés respectivement à Milan et Turin, bien qu’à l’évidence à huis clos.

LE DÉCRET – La lettre d) de l’article 1 du décret du Premier ministre du 8 mars 2020 est remplacée par le texte suivant ” d): «Les manifestations sportives et les compétitions de tous types et de toutes disciplines sont suspendues, dans des lieux publics ou privés. Les installations sportives ne peuvent être utilisées, à huis clos, que pour les entraînements d’athlètes, professionnels et non professionnels, reconnus d’intérêt national par le Comité National Olympique Italien (CONI) et par leurs fédérations respectives, en vue de leur participation aux Jeux Olympiques ou événements nationaux et internationaux. Les manifestations et compétitions sportives organisées par des organismes sportifs internationaux au sein d’installations sportives utilisées à huis clos sont uniquement autorisées. Dans tous ces cas, les clubs sportifs sont tenus d’effectuer les contrôles appropriés pour limiter le risque de propagation du virus COVID-19 parmi les athlètes, les techniciens, les managers et toutes les personnes qui les accompagnent qui y participent. Les activités sportives et physiques pratiquées à l’extérieur ne sont autorisées qu’à condition qu’il soit possible de respecter la distance interpersonnelle d’un mètre “.

LE NATIONAL? – Nous continuerons donc à jouer à l’international. Les champions et la Ligue Europa se déroulent à huis clos. Et l’équipe nationale? La FIGC a entamé un dialogue étroit avec l’UEFA, tout d’abord pour savoir si le Championnat d’Europe se jouera aux dates déjà fixées ou s’il sera reporté. La fédération italienne vise à terminer la saison au moins 7 à 10 jours au-delà du délai déjà fixé. Les derniers contacts avec Nyon, en ce sens, ont été positifs.