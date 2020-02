“Inter grande équipe, aujourd’hui Napoli présente dans les deux phases. Nous devons apprendre à …”

MILAN. Premier tour des demi-finales de Coupe d’Italie un Naples, Les hommes de Gattuso avec une grande performance défensive parviennent à endiguer laInter et grâce à Fabian ils ont conquis une victoire très importante en termes de qualification.

MOT AU TECHNICIEN BLEU

À la fin de la course, l’entraîneur d’Azzurri a analysé la performance de ses garçons avec une grande humilité: “Nous avons affronté une équipe solide et complète, dans ces jeux, vous devez avoir du respect pour votre adversaire et bien faire les choses. En général, nous disons que nous devons jouer contre chaque équipe de cette façon, nous devons toujours rester sur la bonne voie et mettre en pratique ce que nous préparons pendant l’entraînement. – Gattuso souligne – Dans la première mi-temps, nous avons bien dribblé, nous avons dû couler plus que ce qu’ils nous ont attaqués avec férocité dans la seconde mi-temps et malheureusement nous n’avons toujours pas de continuité dans la bataille sous pression “.

LE SUIVI DE RINGHIO

Lecce est derrière mais Gattuso ne fait pas confiance: «Nous devons trouver la continuité, nous ne pouvons pas vivre avec des hauts et des bas, si vous allez voir le défi avec Lecce nous avons marqué des buts avec sept-huit joueurs sous la ligne de balle, il n’est pas possible de rester passif avec tant d’hommes en défense. Vous devez apprendre à pincer votre adversaire et doubler si l’un de nos joueurs est sauté, à Lecce cela ne s’est pas produit. J’aimerais voir un Napoli plus présent dans les deux phases, nous avons les compétences pour dribbler et laisser courir les adversaires. Pensons maintenant au prochain, où j’espère récupérer Koulibaly et Insigne, qui sont importants pour nous “.