Inter, Handanovic: «Être capitaine signifie beaucoup pour moi» | Serie A

Samir Handanovic, gardien de but duInter, il a accordé une longue interview à la chaîne thématique du club Nerazzurri.

SUR LE LIVRE DE L’INTER HISTOIRE – “J’aime lire, la passion est née quand j’étais plus jeune et j’ai joué à Rimini et Udine. J’ai lu ce qui m’intéressait, puis une fois que vous commencez à lire des choses intéressantes, vous voulez en lire d’autres. Au début, j’étais plus intéressé par le sport ou de psychologie, puis en avançant j’ai commencé à lire un peu de tout. Les auteurs? Nabokov, Dostojevskij même si je lis peu. Mon livre préféré est “La défense de Luzin” de Nabokov. Il parle d’un joueur d’échecs, et donc il est connecté à une autre de mes passions. J’ai lu la meilleure fin de “Norwegian Forest”. Pourquoi m’avez-vous frappé? Lisez-le … “.

À PROPOS DU MASQUE DE BATMAN – “Ça me rappelle le surnom de Roberto Scarpini, ça va. Qu’est-ce que cela signifie de défendre la porte de l’Inter? C’est toujours une fierté et un privilège, cela signifie beaucoup pour moi mais je pense que c’est le rêve de beaucoup d’enfants. Je suis un privilégié, non Je suis un héros mais une personne normale. Le chemin du gardien de but a beaucoup changé au cours de ces années, notre rôle a de plus en plus d’importance dans le jeu, donc un gardien de but doit faire plus de choses et en savoir plus qu’auparavant. les balles sont plus rapides, il faut savoir jouer avec les pieds; le rôle a évolué. À mon avis ça évoluera encore plus et aura de plus en plus d’importance. Le gardien de but est toujours un homme seul, c’est comme s’il pratiquait un sport individuel; quand tu te trompes derrière vous n’avez que le filet, personne ne vous aide. Mon défilé sur bella? Dans le derby de l’an dernier sur Hakan Calhanoglu. Niveau très difficile “.

SUR LE CAPITAINE BAND – “Cela signifie beaucoup, c’est une fierté. Je pense que mes compagnons sont heureux aussi, ce n’est pas suffisant pour moi d’être heureux.”

SUR LE CHAPEAU DE CHEF – “Qu’est-ce que je pense? Pour bien manger, au chef Inter qui est très bon … Dans la cuisine j’aide ma femme, j’aime bien manger comme tout le monde. Que dois-je bien cuisiner? Je dois demander à ma femme, je cuisine du poisson. Cuisine italienne J’aime tout, si je dois choisir une chose, c’est la pizza. Une simple marinara “.

SUR LA CRÈME GLACÉE – “J’aime la crème glacée, je la mange une fois par semaine mais en été presque tous les jours. A Milan il y a de très bons glaciers, j’y amène mes amis et tout le monde est surpris. J’aime la pistache, la noisette, le chocolat”.

SUR LE JEU DU PÊCHEUR – “J’aime pêcher avec des filets, j’aide les pêcheurs à les remonter. Quand il y a de la compagnie, je sors aussi. Pendant 3-4 heures vous vous détendez et ne pensez à rien d’autre, puis vous montez et descendez et une autre forme d’entraînement. Un très belle chose, quand j’ai envie de m’organiser. Je suis plus pour la mer, j’aime plus la chaleur du froid et je préfère nager au soleil. “

SUR LA SPHÈRE CRISTALLINE – “Où me vois-je dans le futur? Je ne pense pas à l’avenir, j’aime le présent. Je joue au football, certainement quelque chose à voir avec le sport. Je veux rester dans le domaine sportif, j’aime le terrain. Je suis passionné par le football, le moment il est maintenant et je ne fais pas de plans “.