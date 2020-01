Inter, hypothèse de prêt pour Esposito: Spal concerné

Après avoir conclu l’accord pour Ashley jeune avec United, leInter se déplace dans ces heures pour mettre Olivier sous contrat aussi Giroud. Le Français représente pour Antonio Conte le bon profil pour faire reprendre son souffle à Romelu Lukaku. Cependant, l’arrivée de l’actuel militant de 33 ans à Chelsea pourrait temporairement repousser Sebastiano Esposito de Milan.

Préparez un maillot pour Esposito

Nerazzurri, 17 ans, envisage avec son agent quelle solution prendre. L’arrivée éventuelle du Giroud précité limiterait en fait encore plus son utilisation. Les nouvelles rapportées par Sky Sport selon lesquelles Esposito envisage l’idée d’aller jouer en prêt viennent de ces heures. L’équipe la plus disposée à l’embaucher en ce moment semble être la SPAL, prêt à lui garantir un maillot de départ tout de suite. En plus de Iago Falque et Bonifazi de Turin, par conséquent, le numéro 30 nerazzurro pourrait se déplacer à Ferrare.