Inter, Ince révèle le secret de Sanchez: “ Je vous dis pourquoi il était très fort à Arsenal. Tout le monde a oublié une chose »| Serie A

Sanchez à Arsenal était parmi les meilleurs attaquants du Premier ministre. Parole de Paul Ince, ancien milieu de terrain de l’Inter, qui exprime son opinion sur la question. Ce sont ses paroles rapportées par le Daily Star.

«C’est étrange de parler de Sanchez, qui à Arsenal était parmi les meilleurs attaquants du Premier ministre. À Londres, nous avons vu un grand joueur, puis nous savons tous ce qui s’est passé ensuite, mais il y a une chose que beaucoup négligent. Sanchez était si bon à Arsenal parce qu’il avait Ozil à côté de lui. En couple, ils avaient une grande sensation, ils se comprenaient instinctivement, ils pouvaient se prédire leurs mouvements sans se regarder. La plupart des choses positives que le Chili a faites à Arsenal sont liées à Ozil. Et vice versa, car ils se sont mutuellement améliorés. Lui non plus n’a pas été le même joueur depuis le départ d’Alexis. ”