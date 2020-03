Inter invite Lukaku et ses compagnons: retour à Milan avant Pâques | Serie A

L’Inter appelle en Italie les joueurs qui avaient décidé de quitter Milan pour retourner dans leur pays. C’est ce qu’écrit la Gazzetta dello Sport, qui explique comment les Nerazzurri ont choisi la voie du bon sens.

“L’Inter est prudent. Et il s’apprête à rappeler les joueurs qui ont quitté la ville en début de semaine à Milan. C’est la voie choisie par le club Nerazzurri, une réflexion nette de certitudes – qui n’existent pas aujourd’hui – sur une reprise des activités. Lukaku et ses compagnons rentreront en Italie au milieu de la semaine prochaine, quelques jours avant Pâques, conscients que pour eux – conformément aux réglementations gouvernementales – lorsqu’ils rentreront dans notre pays, une autre quarantaine de 14 jours commencera. L’Inter a donc choisi la voie du bon sens. Il a laissé les joueurs partir il y a une semaine, dès la fin de la période d’isolement consécutive au cas de positivité de Rugani. Mais maintenant le club et l’entraîneur doivent en quelque sorte prendre des précautions, à une date hypothétique de retour à la compétition. Tout cela même si le ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, dans une interview accordée à Repubblica hier, a déclaré vouloir proposer “d’étendre le blocage des compétitions tout au long du mois d’avril”, étendant la mesure à l’entraînement “.