Inter, jouer est déjà un privilège. Dans l’incertitude, seules les questions gagnantes

Dans un scénario si compliqué à gérer, le simple fait de pouvoir regarder un match de football à la télévision est un privilège. En attendant le retour à la normale, quoique vertueuse et bienveillante, la proposition du gouvernement vise à diffuser le week-end de Serie A en clair (y compris Inter-Juventus), il est naturel de rencontrer la résistance des clubs, de la Ligue. Le cercle des droits TV qui passe également par les règles, ne le permet pas et donc mieux s’adapter. Il est déjà difficile de vivre la journée, naviguez à vue pour citer le PDG Beppe Marotta, planifiez trivialement le week-end. L’étude de nouvelles solutions apparaît superflue où il n’est pas impossible pour demain de réserver un nouveau bouleversement. Si directement au Derby d’Italie, croisant les doigts pour qu’à la fin vous y allez vraiment. L’envie de football est trop forte. Une poussée qui cohabite avec la peur de nouveaux changements, le doute que soudain l’adversaire puisse à nouveau changer. L’accent sur lequel prêter toute l’attention du monde. Cette fois, peut-être, ce sera joué. Une course cruciale à gagner et c’est tout. C’est le seul moyen de reprendre le voyage avec le lecteur qui était là auparavant et qu’il faut plus que jamais retrouver. Dans le chaos, l’attente et l’incertitude, mais avec l’envie intacte de franchir la ligne d’arrivée. Peut-être devant tout le monde.