« Inter? Jouez la Ligue des Champions, c’est un super club. C’est ma priorité “

Il avait été à un pas d’arriver dans Italie, il y avait les deux sur lui Lazio mais surtoutInter. Maintenant Olivier Giroud il expire en juin et recherche un nouveau club prêt à parier sur lui. Dans une interview à Télé Foot, l’attaquant s’est concentré sur l’échec de vendre sur le marché d’hiver, expliquant également pourquoi il est ensuite resté à Londres, la banque Chelsea. Giroud a cependant laissé la porte ouverte à son arrivée en Italie, dès la prochaine séance. Voici ses mots.

“Chelsea ne voulait pas me laisser partir …”

“En janvier, je me suis vu loin de Chelsea. J’ai vu six mois compliqués devant moi et c’est pourquoi j’avais envie de changer d’air. J’ai donc essayé de commencer en janvier. Tout était fait, mais finalement Chelsea ne voulait pas me laisser partir. La condition sine qua non pour mes adieux était qu’ils aient trouvé un remplaçant. Le 31 janvier, j’avais encore l’espoir de partir ».

“Tout le monde sait que le projet sportif duL’Inter était le plus intéressant pour moi; puis ils m’ont aussi cherché Lazio et le Tottenham. À un moment donné, il s’agissait de savoir où je voulais aller jouer. J’ai entendu Conte au téléphone, il me connaissait depuis Chelsea quand il m’a amené à Londres: c’était un avantage pour moi. De plus, l’Inter joue la Ligue des Champions, c’est un super club; La Lazio, pour sa part, a tout essayé pour tout, même en venant à Londres pour essayer quelque chose mais l’accord a été bloqué “

A propos de la possibilité de rejoindre Lyon …

“J’ai entendu le président au téléphone exprimer son intérêt pour moi, mais je lui ai dit que ma priorité allait à l’Inter. Départ tardif? Qui sait “.