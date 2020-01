Inter-Juve, Fabegras: «Nerazzurri comme Scudetto avec Conte, le meilleur! Sarri? Pas très flexible … »| Serie A

Cesc Fabregas, milieu de terrain du Monaco, ex Chelsa, où il était coaché ​​par compter et Sarri, maintenant respectivement àInter et à Juve, qui concourent pour le championnat. Voici les mots de l’Espagnol sur Twitter: “Conte est l’entraîneur le plus dur avec lequel j’ai travaillé. J’ai toujours dit que le faire changer pour moi était l’une des choses les plus satisfaisantes que j’ai faites dans ma carrière. Je devais cependant rester silencieux et transpirer beaucoup “Scudetto à l’Inter, pourquoi pas? Antonio est probablement le meilleur manager des équipes qui veulent se relancer, il a déjà créé une nouvelle identité”.

À PROPOS DE SARRI – “Est-il l’entraîneur le plus ennuyeux / risqué dans un grand club? Il a ses tactiques et il meurt avec celles-ci. Il n’est pas très flexible, disons, mais c’est un homme bon avec un bon cœur.”