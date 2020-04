Inter, la priorité de l’attaque est Giroud: détails de l’offre | Primapagina

Changez quelque chose à l’avance. Tel est l’objectif de l’Inter Milan, auquel il pense Mertens, doit faire face à l’avenir de Lautaro Martinez, et est prêt à dire au revoir à Alexis Sanchez. Le seul sûr de rester est Romelu Lukaku, le coup du marché de Nerazzurri l’été dernier, qui a hérité du 9 de Icardi et immédiatement il a déclenché, avec le son des objectifs, le bon sentiment avec les fans et avec compter, qui le voulait tellement. Unique, dans l’équipe. Et cela, pendant une partie de la saison, a été un problème. A résoudre dans les plus brefs délais.

TOUT SUR GIROUD – Et c’est pour cette raison que la priorité du marché d’Inter est de trouver un adjoint Big Rom. Et la priorité s’appelle Olivier Giroud. Déjà une étape en janvier, lorsque Lampard l’a retenu, le Français s’est dit chatouillé par le projet Interist, qui était son premier choix. Et cela reste son premier choix.

OFFRE – À l’expiration du contrat, à 33 ans, le champion du monde souhaite un mandat de trois ans. au Chelsea, ce n’est pas possible, compte tenu de la politique des plus de 30 ans (il en va de même pour Willian), leInterau lieu de cela, il est prêt à le satisfaire en partie: biennale avec option pour la troisième année, avec des chiffres importants mais inférieurs à ceux reçus actuellement (près de 8 millions par saison) et à ceux reçus par Lukaku et Eriksen, qui prennent plus de 6 millions par saison. Deux plus un, donc, avec un engagement vers le bas et sans frais de carte. C’est le plan d’Inter. C’est la priorité d’Inter.