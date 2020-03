Inter, la vérité de Viviano: «J’étais à un pas, c’est là que j’ai été contacté» | marché

Emiliano Viviano, gardien de but, a expliqué à Sampnews24.com l’éventuel atterrissage« Inter en février dernier: “Oui, c’est vrai, malgré les nombreuses choses qui ont été écrites. D’une part, ils ont dit que j’étais allé là-bas après les erreurs de Padelli, alors qu’en réalité ce n’était absolument pas vrai. J’avais déjà parlé au club et j’aurais dû y aller quand même parce qu’ils pensaient que la blessure de Handanovic était plus grave que prévu. Daniele n’a rien à voir avec ça. Quand ils ont vu que la blessure n’était pas si grave, ils ont décidé de ne pas continuer. ”