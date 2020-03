Inter, l’agent de Lautaro parle: “Parmi les plus convoités du marché. Real et Barcelone? Rien de formel”

(ANSA) – MILAN, 30 MARS – ” On dit que Barcelone et le Real Madrid le veulent, mais cela n’a aucun effet sur lui. D’autres ne dormaient pas la nuit. Il ne m’appelle jamais pour me demander si les rumeurs sont vraies ou fausses, il se concentre sur le présent et son travail ”: l’agent de Lautaro Martinez, Beto Yaque, sur Radio La Plata, parle de l’avenir de l’attaquant de l’Inter qui serait ciblé par les clubs espagnols. Seules des rumeurs de marché pour le moment, selon le procureur: ” Nous avons parlé à beaucoup de monde mais rien de plus. Pour l’instant, ceux qui m’appellent ne sont pas des dirigeants de club. Il n’y a rien de formel ou de sérieux. C’est un rêve d’être l’un des acteurs les plus convoités du marché. Mais rien de spécial ne lui arrive. La seule chose qu’il veut, c’est jouer et marquer. ” L’excellente saison de l’Argentin, décisive couplée à Lukaku, a attiré l’attention des grands clubs européens: “ Sa croissance constante a fait que les meilleures équipes du monde le regardent attentivement. Nous espérons que votre travail sera récompensé comme il le mérite ”. (ANSA).