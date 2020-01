Inter, l’arrivée d’Ashley Young est officielle

Maintenant c’est officiel: Ashley Young est un nouveau joueur duInter. Cela vient directement de Manchester United pour 1,5 million d’euros plus les bonus. Contrat jusqu’au 30 juin 2020 avec option pour le second. Ci-dessous le communiqué de presse officiel.

Le communiqué de presse

Ashley Young est officiellement un nouveau joueur de l’Inter. Le footballeur anglais né en 1985 arrive directement de Manchester United et a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2020 avec une option de prolongation pour la saison suivante.

“Je veux devenir footballeur professionnel.” Il n’a laissé aucune place aux rediffusions, Ashley Young. Il avait 16 ans et devant le directeur des élèves de l’établissement qu’il fréquentait n’admettait pas la présence de plans B. En revanche, lui et le bal ne faisaient qu’un, car à 5 ans il rejoint les Stevenage Colts, l’équipe de sa ville, celle qui a donné naissance à Lewis Hamilton, qui fréquentait les mêmes écoles.

Pas de moteur, pour Ashley: pour lui, il n’y avait que du football. L’un a joué dans la rue avec les frères jusqu’à ce qu’il fasse nuit. Ou dans le salon, avec le canapé comme porte. Il rêvait de devenir aussi fort que Ian Wright, l’avant-centre légendaire d’Arsenal. Et quand elle avait 10 ans, elle en a profité pour s’entraîner dans l’équipe de jeunes de Watford. Tous les jours 40 km aller-retour et 40 km aller-retour, jusqu’à 16 ans. Il y eut la première, véritable preuve de sa carrière et de sa vie. La première coupe, l’occasion de ne participer qu’à temps partiel à la vie du football. Et puis école le matin, entraînement l’après-midi, agrégé par les moins de 16 ans et les moins de 17 ans de Watford. Et tandis que les adultes tentaient de lui expliquer qu’il devait aussi penser à une alternative possible au football, Young a mis en avant l’une de ses principales caractéristiques, qui l’ont distingué tout au long de sa carrière: une détermination hors du commun.

Ce qui lui a permis de faire de la place, de faire ses débuts avec Watford, d’être promu en Premier League, pour devenir, alors, l’achat le plus cher de l’histoire d’Aston Villa, en 2007. Ashley est toujours allée vite. Sur l’aile, mettre des croix et marquer. Sir Alex Ferguson l’a appelé à Manchester United en 2011. Depuis, il a disputé 261 matchs, marqué 19 buts et récolté des titres sur les titres: une Premier League (2012-2013, le dernier de Sir Alex), 1 FA Cup, 1 Cup of Ligue, 3 Community Shield, 1 Europa League.

Une aile rapide, bonne en dribble et en croix, dure face à face. Une carrière qui s’est développée, ces dernières années, en prenant un autre virage, un peu plus défensif. Les premières expériences en tant que milieu de terrain extérieur à cinq ans, puis en arrière gauche. Un rôle auquel il a consacré toute son attention et son professionnalisme au point d’être inclus dans le top-11 du Championnat du monde 2018 tout comme le meilleur arrière gauche.

Young devient le troisième footballeur anglais à porter le maillot de l’Inter. Devant lui Gerry Hitchens, attaquant de Nerazzurri de 1961 à 1963: 43 apparitions, 20 buts et un Scudetto. Puis Paul Ince, le gouverneur, de ’95 à ’97: 73 apparitions et 13 buts. Dans l’équipe nationale des Trois Lions, Ashley Young a disputé 39 matchs avec 7 buts.

Engagé dans la lutte contre le racisme, il a habillé ces dernières saisons le brassard de capitaine de Manchester United. Maintenant, il est prêt à affronter une nouvelle grande aventure. Il est accueilli par toute la famille Nerazzurri et bonne chance à tous les fans de l’Inter. #WelcomeAshley!