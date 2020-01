Inter, l’arrivée de Moïse est officielle

Maintenant c’est officiel: Moses est un nouveau joueur de l’Inter. Ci-dessous le communiqué de presse publié par le club Nerazzurri sur son site Internet.

Le communiqué de presse

Victor Moses est officiellement un nouveau joueur de l’Inter. Le footballeur nigérian né en 1990 arrive temporairement dans les Nerazzurri avec droit d’option.

Le fil qui lie Victor Moses au ballon est empreint de passion, de significations profondes, de souffrances et de joies. C’est une histoire de rédemption et de détermination, d’une force et d’un caractère énormes. Il a joué dans les rues de Kaduna, au Nigeria, où il est né. Il est descendu dans la rue avec ses amis, pieds nus, une balle aux pieds, soleil ou pluie. C’est un de ces jours, vécu entre un coup de feu et un dribble, qui a changé sa vie et sa trajectoire pour toujours: il s’est retrouvé sans papa Austin et maman Joséphine, arraché par un après-midi de folie, tué à la maison lors d’affrontements de matrice religieuse. Ce jour-là, Moses – qui n’était pas à la maison parce qu’il était occupé à jouer au football avec des amis – a été forcé de grandir. Il n’avait pas encore 12 ans.

La fuite en Angleterre, le début d’une nouvelle vie dans le sud de Londres marquée par des commandements précis: soyez forts, n’abandonnez pas. La capacité innée avec le ballon entre ses pieds, une puissance physique écrasante qui le rend dominant à un âge égal. Engagé dans les ligues locales, il fut bientôt découvert par le Crystal Palace. La croissance devait cependant être progressive. Et puis Victor commence à exceller, littéralement. Ils se souviennent encore de la finale de la FA Youth Cup 2005, remportée 5-0 par Withgift, avec cinq buts de Moses. Trois ans et cent buts pour faire ses débuts en équipe avec Palace.

C’est ainsi qu’a commencé sa carrière dans le football professionnel anglais. Passez à Wigan en 2010, début en Premier League. Puis le grand pas, en 2012, lorsqu’il a été racheté par l’actuel champion d’Europe Chelsea. 43 matches et 10 buts lors de la première saison, avec la conquête de l’UEFA Europa League, ne valent pas la reconfirmation par le nouvel entraîneur. Victor, alors, avec sa détermination habituelle, retrousse ses manches et repart. Prêté, il joue à Liverpool, Stoke City et West Ham.

Quand Antonio Conte est devenu manager de Chelsea en 2016, une nouvelle page de sa carrière s’est ouverte pour Victor Moses. Il devient un pion important sur l’échiquier de l’entraîneur actuel de Nerazzurri et contribue à la conquête de la Premier League 2016-2017 et de la FA Cup 2018: 78 apparitions, 8 buts, 8 passes décisives en deux saisons avec les Bleus. La position que Conte lui confie est celle de l’extérieur du milieu de terrain, après quoi, les années précédentes, il avait souvent agi en tant qu’ailier ou deuxième attaquant. L’année dernière, l’expérience en Turquie, à Fenerbahce.

Moses a récolté des apparitions avec toutes les équipes de jeunes d’Angleterre, devenant également le meilleur buteur des Championnats d’Europe U17 2007. En 2012, il a toutefois choisi de répondre à l’appel de l’équipe nationale senior du Nigéria, sa patrie. 38 matchs et 12 buts, deux participations à la Coupe du monde mais surtout la conquête historique de la Coupe d’Afrique de 2013, laissant une marque en finale avec l’aide du but vainqueur.

Rapide et déterminé, amoureux du ballon, timide mais conscient de ses moyens: Victor Moses sait que chaque fois qu’il prenait le terrain, c’était la fierté de papa Austin et maman Joséphine. Il est maintenant prêt à se lancer dans une nouvelle aventure: il devient le huitième footballeur nigérian de l’histoire de l’Inter, avec d’importants prédécesseurs tels que Nwankwo Kanu, Taribo West et Obafemi Martins.

La plus grande chance va à Victor de tous les Nerazzurri! #WelcomeVictor!