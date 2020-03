Inter, Lautaro a promis au mari du Barça: 150 millions mais attention aux homologues

L’Inter s’est déjà résigné à perdre Lautaro Martinez à la fin de la saison, mais avec Barcelone, un club qui a déjà un accord général avec l’Argentine, toujours attiré par la possibilité de jouer avec Messi, votre carte sera traitée en laissant la clause 111 millions valable jusqu’au 15 juillet sur le contrat. Oui, car les Catalans ne veulent pas dépenser ce montant à cause du fair-play financier et les Nerazzurri évaluent le joueur à pas moins de 150. Cela signifie que la différence sera la différence. Vidal évidemment, mais aussi Todibo et une gamme de joueurs comme Alena, Semedo et Arthur à choisir. Le signaler est Tuttosport.