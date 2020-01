Inter, Lazaro à deux pas de Newcastle: les détails

Selon ce que rapporte Sky Sport, leInter aurait pratiquement fermé pour la vente de Valentino Lazaro un Newcastle. Le club de Premier League aurait surpassé la concurrence féroce de Leipzig, qui au cours des derniers jours était fortement intéressé par l’arrière latéral Nerazzurri.

Les détails

La formule devrait être celle du prêt fixé à 1,5 million jusqu’à la fin de la saison, avec un droit de remboursement d’environ 24 millions. Après le Moïse officiel, le club milanais avait trop d’abondance sur les ailes et pour cette raison, Marotta et ses collaborateurs ont décidé de placer le joueur autrichien à l’étranger, où il trouvera probablement plus d’espace pour jouer.