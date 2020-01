Inter, Lazaro dans le collimateur de Newcastle. Bruce: “Nous recherchons des profils de qualité”

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

Le directeur de Newcastle, Steve Bruce, a évoqué lors de la conférence de presse les rumeurs selon lesquelles Valentino Lazaro aimerait être proche de son équipe: “Je ne veux pas parler de noms en particulier. Je peux confirmer que nous recherchons des profils qui peuvent nous améliorer. .

18.01 00:50 – Inter, Lazaro dans les vues de Newcastle. Bruce: “Nous recherchons des profils de qualité”

18.01 00:45 – Inter, l’idée de l’échange avec Naples entre Politano et Llorente est de retour

18.01 00:30 – Milan, pas seulement Under-Suso: avec Rome on parle aussi de Juan Jesus

18.01 00:15 – SPAL, Vagnati au travail sur les ventes: Sala vers Frosinone

18.01 00:07 – Juve, idée forte d’échange Rakitic-Bernardeschi: contacts entre les parties

18.01 00:03 – Bologne, journée Vignato lundi. Il restera à Chievo jusqu’en juin

17.01 23:59 – tmwIago Falque résiste aux offres de SPAL. Il est tenté par Al-Nasr

17.01 23:45 – Inter, contact établi avec Chelsea pour Moses: ouverture du prêt

17.01 23:40 – Inter-Eriksen, prochaine semaine décisive. Faites confiance à la maison Nerazzurri

17.01 23:30 – tmwPolitano à Milan après la fumée noire contre les Roms: bouche cousue

17.01 23:15 – Rome, Politano s’est évanoui l’objectif est Shaqiri: contacts avec Liverpool

17.01 23:00 – Depuis la France: PSG sur Koulibaly. Offert un contrat de 12 millions par an

17.01 22:45 – Laxalt reste à Turin: la proposition de Majorque rejetée

17.01 22:30 – Milan-Olmo, les agents bloquent tout: 7 millions de commissions demandées

17.01 22:15 – Rome, fait pour Ibanez. Lundi l’échange de documents

17.01 22:00 – Milan, d’Espagne: premiers contacts avec Valence pour la vente de Suso

17.01 21:57 – liveExchange sauté! Politano revient à Milan, Spinazzola à Rome

17.01 21:45 – Lecce, Rossettini: “Inter top même si nous avons fait le match parfait”

17.01 21:34 – tmwInter, Politano revient à Milan: pas de déclaration à Fiumicino

17.01 21:30 – Naples, contrat de 5 ans pour Rrahmani. Restez à Hellas jusqu’en juin

17.01 21:15 – Fiorentina, également Hellas Verona sur les traces de Ceccherini

17.01 21:00 – Inter, les premiers mots de Young: “Je suis là pour gagner”

17.01 20:45 – Juventus, également sur le banc hier: la tentation de Milan revient pour Emre Can

17.01 20:34 – tmw Shakhtar Donetsk veut Pradé: rencontre avec un émissaire

17.01 20:30 – TOP NEWS 20 heures – Young-Inter, c’est officiel. Higuain rêve de la Ligue des champions

17.01 20:23 – tmwGenoa, Gumus out: l’Antalyaspor s’en occupera

17.01 20:15 – Inter, Vecino sortant: outre la Fiorentina et Séville il y a Tottenham

17.01 20:08 – CR7 et fitness, l’ami révèle: “A 2.30 pas de SPA, il m’a emmené courir”

17.01 20:08 – liveInter, Young est nerazzurro: il y a l’annonce officielle du club

17.01 20:04 – officiel Ashley Young est un nouveau joueur Inter

1er étage

Après le retour de Leonardo Spinazzola à Rome, voici Matteo Politano à Milan. Comme raconté ces chroniques, c’est aujourd’hui définitivement la bourse du marché qui aurait dû conduire les deux outsiders à échanger des chemises: Spinazzola à l’Inter et Politano …