Inter, le coronavirus complique l’affaire Lautaro. Et l’idée de Griezmann … | Primapagina

Le marché au moment du coronavirus est susceptible de réécrire en profondeur ses règles consolidées. Avec les ligues nationales et les compétitions européennes bloquées, les stades fermés et de nombreux contrats publicitaires considérablement réduits, les revenus et les mouvements d’argent ont subi une baisse brutale et dramatique. Un contexte qui sera la toile de fond de nombreuses négociations en cours ou prêtes à entrer dans leur phase principale dans les prochaines semaines, comme celle que vous voyez Inter Milan, Barcelone et Lautaro Martinez acteurs protagonistes.

CHOC ÉCONOMIQUE – La popularité du club espagnol pour l’attaquant argentin est bien connue, tout comme celle de l’ancienne équipe Racing pour Messi et son équipe; est tout aussi clair volonté d’Inter de ne pas faire de remise sur la clause de 111 millions d’euros présent dans le contrat actuel venant à expiration en 2023. Barcelone s’est même montrée disposée à dépasser ce seuil, mais le choc financier et la perturbation des coffres des entreprises européennes créés par l’urgence du coronavirus remet dangereusement tout en question. La difficulté du Blaugrana à trouver un montant de trésorerie aussi élevé sera exacerbée dans les semaines à venir, rendant pratiquement obligatoire le choix d’insérer des contreparties techniques dans l’accord.

IDEA GRIEZMANN – Pour un attaquant majeur sortant, l’Inter devrait en trouver un qui ne regrette pas Lautaro ou qui est encore meilleur. Mais même Marotta et Ausilio ne peuvent pas compter, pour les raisons connues, sa disponibilité immédiate pour satisfaire les demandes de Conte, qui a déjà rejeté les profils de Coutinho et Dembelé, deux des devises potentielles offertes par le Barça. Suarez et Messi sont évidemment intouchables, Griezmann est plutôt le footballeur que les champions espagnols sont prêts à vendre l’été prochain faire de l’argent et alléger le salaire après une saison très compliquée pour le Français. Pour lui, dans Viale della Liberazione (où le profil d’Aubameyang continue d’être surveillé) des ponts d’or seraient faits, mais force est de constater que les 20 millions d’euros d’engagement représentent un rocher incontournable aujourd’hui, sinon à travers des formules très imaginatives.

C’est pourquoi, en attendant des nouvelles décisives et positives sur le front des coronavirus – du point de vue de la santé d’abord puis du sport – l’avenir de Lautaro Martinez est encore plus enveloppé de mystère.