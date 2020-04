Inter, le docteur Volpi: «Mes 4 jours terribles contre le coronavirus. Le football risque de le sous-estimer, décide la science »| Primapagina

Il y a aussi Piero Volpi, médecin social d’Inter, parmi les nombreux infectés par le coronavirus. Le directeur de l’Unité d’Orthopédie Humanitas de Rozzano, dans les pages de la Gazzetta dello Sport, sonne l’alarme et s’oppose à ceux qui se bousculent actuellement pour trouver des dates pour redémarrer le championnat.

DÉCIDEZ LA SCIENCE – «Les quatre premiers jours ont été très durs. Il semblait vivre dans une autre dimension: la tête était brillante, mais le corps ne réagissait plus, comme si l’ordinateur s’était éteint. Je n’avais plus d’appétit, j’avais du mal à respirer et même à bouger. C’est une expérience que je ne souhaite à personne, la tête brillait mais le corps ne réagissait plus. Seuls ceux qui ont vu de leurs propres yeux ce qui se passe dans un hôpital de nos jours peuvent vraiment comprendre. La réalité est très différente, très loin des chiffres quotidiens que nous entendons dans les newsletters. Et mon discours s’applique à toutes les composantes, y compris au sport: le risque est que nous ayons tendance à sous-estimer l’urgence à laquelle nous sommes toujours confrontés. Comment en sortirons-nous? D’une seule façon: être les autorités scientifiques – et en Italie, nous avons l’excellence – pour dicter l’ordre du jour. Le calendrier est à eux et personne d’autre, laissez-les nous dire si et quand reprendre l’activité. Ensuite, plus tard, les médecins du sport interviendront également, bien entendu, avec toutes les activités de prévention. Vous tirez le 4 mai? Il n’est pas juste de les définir maintenant, les temps. Il s’agit d’une urgence qui ne peut conduire à raisonner sur le long terme, mais pas même sur le moyen terme. Regardez ce qui s’est passé le mois dernier: de nombreuses déclarations, de nombreux délais ont ensuite été dépassés par les faits, jusqu’au blocage. ”

Des mots clairs, d’un médecin qui a vu l’urgence du combat de front. Piero Volpi s’en prend au système de football et à ceux qui veulent à tout prix, déjà aujourd’hui, trouver une date utile pour la reprise. Le sentiment est que, de l’extérieur, quelqu’un sous-estime le problème et c’est actuellement un risque que le pays ne puisse pas courir.