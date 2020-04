Inter, le message de Colidio: «J’aimerais revenir. Sur Icardi et Lautaro … »| marché

Facundo Colidio, attaquant appartenant à laInter, prêté à Saint Trond, a évoqué son avenir sur les micros TyC Sports: “La transition de Boca à l’Inter? Je me débrouillais très bien à Boca, même si j’étais réserviste et que le propriétaire était Marcelo Torres. Puis vint le Offre inter: je n’y croyais pas, c’est le rêve de tout garçon de jouer dans un grand club européen. C’était très difficile de dire non. Si je l’avais refusé, je ne me serais jamais pardonné. Le club l’a compris et il n’a eu aucun problème, il n’a pas posé d’obstacles “.

SUR LE DÉBARQUEMENT POSSIBLE À NEWCASTLE – “C’est réel. J’étais très proche, mais ça ne s’est pas bien passé parce que les clubs ne sont pas parvenus à un accord.”

À PROPOS DE LAUTARO ET ICARDI – “Ils ont tous les deux très bien fait depuis mon arrivée à l’Inter. J’ai partagé la concentration et l’entraînement. Et j’étais également sur le banc quand Mauro est revenu jouer. Ils m’ont donné beaucoup de conseils chaque jour et m’ont aidé à comprendre les aspects non triviaux. Et quant au football, j’en ai profité pour regarder leurs mouvements, car je suis très timide et j’avais peur de demander conseil “.

DE RETOUR À INTER – “Je voudrais retourner à l’Inter en juin, mais je respecterai leur décision. Et s’ils veulent que je revienne, bienvenue. Si je veux retourner à Boca à l’avenir? J’ai dû jouer deux fois à la Bombonera, c’était quelque chose d’incroyable.” Je dis toujours que je voudrais revenir et réaliser mon rêve de jouer à la Bombonera “.