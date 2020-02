Inter, les secrets du 3-5-2 de Conte: deux règles de base | Serie A

Le dogme de Conte est 3-5-2, un système de jeu qui lui a permis de décoller beaucoup de satisfaction dans sa carrière. L’édition d’aujourd’hui de la Gazzetta dello Sport explique comment il existe deux règles de base pour une interprétation parfaite de la forme.

“Il était une fois une défense de cinq hommes, le centre agissant comme un autoportant de quelques mètres derrière les marqueurs bloqués et les arrières latéraux, prêt à rester sur le côté opposé et en cas de lancement sur la contre-attaque. C’était l’époque du 5-3-2, un système qui est encore visible dans le football moderne mais plutôt en désuétude. Parce qu’aujourd’hui la zone permet de rester plus haut et parce que les outsiders peuvent être d’anciens défenseurs, milieux de terrain mais aussi d’anciens attaquants. Comme dans Conte’s Inter. Première règle, défendre en avant. Deuxièmement: dans la moitié opposée du terrain, assurez-vous de la largeur, positionnez-vous sur la ligne latérale et ensuite prêt à partir pour fermer la diagonale sur le poteau de référence lorsque le développement du jeu commence du côté opposé “.