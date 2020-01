Inter, l’idée de l’échange avec Naples entre Politano et Llorente revient

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

Envoi de la demande …

© photo par Antonello Sammarco / Image Sport

L’interruption définitive de la négociation entre l’Inter et Rome pour l’échange entre Politano et Spinazzola pourrait ramener sensationnellement l’idée d’un autre échange, celui entre le Nerazzurri extérieur et Fernando Llorente. Pour signaler qu’il s’agit de Rai Sport: dans ce cas, la piste Giroud pour l’équipe de Conte serait exclue.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

18.01 01:00 – Marché non stop – Rumeurs, négociations et historique du 17 janvier

18.01 00:50 – Inter, Lazaro dans les vues de Newcastle. Bruce: “Nous recherchons des profils de qualité”

18.01 00:45 – Inter, l’idée de l’échange avec Naples entre Politano et Llorente est de retour

18.01 00:30 – Milan, pas seulement Under-Suso: avec Rome on parle aussi de Juan Jesus

18.01 00:15 – SPAL, Vagnati au travail sur les ventes: Sala vers Frosinone

18.01 00:07 – Juve, idée forte d’échange Rakitic-Bernardeschi: contacts entre les parties

18.01 00:03 – Bologne, journée Vignato lundi. Il restera à Chievo jusqu’en juin

17.01 23:59 – tmwIago Falque résiste aux offres de SPAL. Il est tenté par Al-Nasr

17.01 23:45 – Inter, contact établi avec Chelsea pour Moses: ouverture du prêt

17.01 23:40 – Inter-Eriksen, prochaine semaine décisive. Faites confiance à la maison Nerazzurri

17.01 23:30 – tmwPolitano à Milan après la fumée noire contre les Roms: bouche cousue

17.01 23:15 – Rome, Politano s’est évanoui l’objectif est Shaqiri: contacts avec Liverpool

17.01 23:00 – Depuis la France: PSG sur Koulibaly. Offert un contrat de 12 millions par an

17.01 22:45 – Laxalt reste à Turin: la proposition de Majorque rejetée

17.01 22:30 – Milan-Olmo, les agents bloquent tout: 7 millions de commissions demandées

17.01 22:15 – Rome, fait pour Ibanez. Lundi l’échange de documents

17.01 22:00 – Milan, d’Espagne: premiers contacts avec Valence pour la vente de Suso

17.01 21:57 – liveExchange sauté! Politano revient à Milan, Spinazzola à Rome

17.01 21:45 – Lecce, Rossettini: “Inter top même si nous avons fait le match parfait”

17.01 21:34 – tmwInter, Politano revient à Milan: pas de déclaration à Fiumicino

17.01 21:30 – Naples, contrat de 5 ans pour Rrahmani. Restez à Hellas jusqu’en juin

17.01 21:15 – Fiorentina, également Hellas Verona sur les traces de Ceccherini

17.01 21:00 – Inter, les premiers mots de Young: “Je suis là pour gagner”

17.01 20:45 – Juventus, également sur le banc hier: la tentation de Milan revient pour Emre Can

17.01 20:34 – tmw Shakhtar Donetsk veut Pradé: rencontre avec un émissaire

17.01 20:30 – TOP NEWS 20 heures – Young-Inter, c’est officiel. Higuain rêve de la Ligue des champions

17.01 20:23 – tmwGenoa, Gumus out: l’Antalyaspor s’en occupera

17.01 20:15 – Inter, Vecino sortant: outre la Fiorentina et Séville il y a Tottenham

17.01 20:08 – CR7 et fitness, l’ami révèle: “A 2.30 pas de SPA, il m’a emmené courir”

17.01 20:08 – liveInter, Young est nerazzurro: il y a l’annonce officielle du club

1er étage

Après le retour de Leonardo Spinazzola à Rome, voici Matteo Politano à Milan. Comme raconté ces chroniques, c’est aujourd’hui définitivement la bourse du marché qui aurait dû conduire les deux outsiders à échanger des chemises: Spinazzola à l’Inter et Politano …