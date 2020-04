Inter, Lukaku: «J’ai adoré Adriano, mais Ronaldo le« phénomène »…» | Serie A

Romelu Lukaku, attaquant deInter, il a parlé lors d’un long Instagram sur la chaîne Puma: “Ce qui me manque le plus, c’est le rythme de la course, la compétition avec l’adversaire, le stade complet, l’affection du public. Je profite de ce moment pour analyser la mes dernières performances, en effet, plus généralement tout ce que j’ai fait au cours des six derniers mois. On peut toujours s’améliorer dans le football “.

À PROPOS D’INTER – “Je vis pour marquer. Mais si je veux aider mon équipe, je dois toujours être prêt à aider mes coéquipiers. Les statistiques personnelles sont de peu d’importance. Dans les derniers mètres, il faut être dynamique, attaquer l’espace au bon moment. On s’entraîne beaucoup, nous voyons des vidéos tous les jours afin d’analyser nos erreurs et d’éviter de les commettre à nouveau. Des idoles du passé? J’ai adoré Adriano, qui a fait de grandes choses avec le maillot Inter. Mes premiers souvenirs du football international remontent à la Coupe du monde 1998: l’époque où Ronaldo le Phénomène s’est avéré avoir une classe supérieure. Puis il est allé à Ho l Real Madrid. Quant à la prochaine génération d’attaquants, en Europe, j’admirais Henry et Drogba. ”