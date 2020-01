Inter, made for Young: planifier les visites médicales

C’est Ashley jeune le premier renfort pourInter par Antonio compter. Comme le rapporte Sky Sport, l’extérieur du Manchester uni il est désormais sur le point de signer avec les Nerazzurri, dont seules les visites médicales et sportives prévues le vendredi 17 janvier le séparent. À moins de surprises sensationnelles, le joueur de 34 ans a peut-être déjà été appelé pour son voyage à Lecce.

Beaucoup d’expérience au service de Conte

Les jeunes trouveront à Milan de vieux camarades comme Lukaku et Sanchez et ce sera sans aucun doute une alternative valable sur les ailes. Il a choisi notre championnat pour prouver qu’il est toujours à des niveaux élevés, rejetant également le renouvellement proposé par les Red Devils. Il vient pour un coût total de 1,5 million plus prime en cas de championnat. Signera un contrat 6 mois avec option d’extension en fonction des performances.