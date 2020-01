Inter made in Italy, Candreva et Barella répartissent la Fiorentina en Coupe. Maintenant le Napoli

MILAN. A San Siro, la photo du Quarts de finale de la Coupe d’Italie, leInter di Conte défie le Fiorentina Iachini, le vainqueur sera en demi-finale, le seul aller-retour, contre Napoli.

LES CHOIX DES MISTERS

Un choix surprise, mais pas trop, pour M. Conte, qui aligne son équipe avec un 3-4-1-2 inédit, Alexis Sanchez en soutien à LuLa. Dans la médiane, Vecino flanque Barella tandis que Candreva et Young agissent sur les voies latérales. Sur le banc, le Eriksen nouvellement acheté, de 1 ‘Ranocchia dans le centre de la défense avec Godin et Bastoni. Pour la Viola, Iachini opte pour un 3-5-2 avec Vlahovic à côté de Chiesa en attaque, un trio de milieu de terrain qui voit le retour de Badelj, flanqué de Pulgar et Benassi. En défense Viola avec Ceccherini pour terminer le département avec Milenkovic et Caceres.

VIOLET PAR CONTREFAÇON, NERAZZURRI AHEAD

Les Nerazzurri démarrent fort, les hôtes immédiatement offensifs, mais à 5 ‘c’est la Fiorentina de toucher l’avantage avec un tir de Lirola sur les développements d’un coup franc. Sur la contre-attaque, la Viola toujours dangereuse avec Chiesa, puis le premier départ de l’Inter avec une déviation de Sanchez, a bloqué Terracciano. Bon rythme sur le terrain mais les opportunités depuis le but letton, les tentatives de Godin et Vecino largement sur le côté puis le milieu de terrain uruguayen à 29 ‘d’une bonne position ne se croisent pas très bien et permettent au gardien de but d’intervenir sans aucun problème particulier. Au centre de gravité de l’Inter, les invités sont entrés de force dans leur propre moitié et en difficulté lors des raids de Lautaro & co. Actions dangereuses des nerazzurri qui tentent avec un tir du bombardier argentin, mais la Fiorentina parvient toujours à mettre un morceau avec Ceccherini et Caceres. A 44 ‘les hôtes mettent la flèche: incursion centrale de Candreva, rebond entre Ceccherini et Lautaro, le ballon remonte vers l’extérieur qui d’une excellente position ne fait pas d’erreur et passe Terracciano. La première mi-temps se termine donc avec le moindre avantage pour les garçons de Conte.

INTER SEULEMENT, PUIS SUPER HANDA

La reprise commence avec une gauche de Lautaro sur la passe décisive de Barella, balle à l’extérieur du filet. En quelques minutes, les Nerazzurri ont touché le doublé plusieurs fois, d’abord avec Sanchez qui, d’un coup croisé, a touché le poteau, puis avec Lautaro, qui a dribblé mais a ensuite trouvé la déviation de l’ancien Nerazzurri Dalbert pour lui refuser la joie de l’objectif. Phase dans laquelle il n’y a que l’Inter sur le terrain, puis la Fiorentina est revue à 55 ‘avec une bonne incursion de Lirola contractée dans le corner. Tentative isolée car à moins de 180 “les nerazzurri touchent à nouveau le rappel, Lautaro envoie un peu plus de la barre transversale sur un corner puis Terracciano s’immole sur la tête de Vecino sans faute. De manière presque surprenante, le Viola égalise les scores: le corner de Pulgar et le détour gagnant de Caceres, le contrôle VAR silencieux et le but régulier. Les hôtes sont accusés du coup qui touche d’abord le doublage avec Chiesa puis retrouve un miraculeux Handanovic qui s’oppose à une conclusion de Vlahovic de quelques pas.