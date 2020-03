Inter, Marotta: «Coronavirus, nous avons maintenant besoin d’un sens élevé des responsabilités» | Serie A

Beppe Marotta, PDG deInter, il a publié une lettre sur la page Instagram officielle de ADISE, l’association des directeurs sportifs italiens, dans laquelle il s’adresse à tous les DS: “Dans un moment si difficile, contraint (à juste titre) à l’isolement que la distance physique de la travail et dans de nombreux cas, même des affections les plus chères, nous sommes tous appelés à un haut sens des responsabilités pour nous assurer que nous pouvons reprendre une vie normale dès que possible. Dans le même temps, je vous informe que l’A.Di.Se., compte tenu du blocus actuel de toutes les activités sportives, a entamé des contacts avec les différentes Ligues afin que votre sécurité économique et celle de vos familles soient garanties “.