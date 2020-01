Inter, Marotta dîner avec l’agent d’Eriksen. A Milan aussi celui de Giroud: le dernier | Primapagina

Aussitôt dit, aussitôt fait. Marotta tient la promesse de Conte de renforcer l’Inter sur le marché de janvier. En fait, le club Nerazzurri travaille à bien définir quatre nouveaux achats et autant de cessions. la échange avec Rome entre Politano et Spinazzola est sur la ligne droite (LIRE ICI).

Avec un double effet: d’une part le départ de Politano donne au feu vert à l’arrivée de Giroud (l’agent de l’avant-centre français de Chelsea est à Milan pour définir les derniers détails de son engagement); de l’autre le débarquement de Spinazzola (l’alternative est représentée par le Nigérian Moïse, prêté à Fenerbahce mais appartenant à Chelsea) n’exclut pas celui de Young. En effet, les Anglais en dehors de Manchester United devraient subir demain en Italie des examens médicaux (LIRE ICI).

Et cela ne s’arrête pas là. Sortant Inter a conclu un accord pour la vente de Gabigol à Flamengo pour 18 millions d’euros plus 20% sur la revente future. Le même montant perçu lors de la vente de l’attaquant brésilien a été offre à Tottenham (y compris les bonus) pour obtenir immédiatement Eriksen. L’agent du milieu de terrain danois est également à Milan pour conclure l’affaire et a dîné avec Marotta ce soir.

Le club anglais coaché ​​par Mourinho s’intéresse à Vecino. Aujourd’hui encore, l’agent du milieu de terrain uruguayen était au siège de Nerazzurri pour discuter de l’avenir de son client (LIRE ICI).

Il en va de même pour Lazaro, pour qui un nouvel accord de prêt est recherché (LIRE ICI). Dans l’équipe nationale autrichienne, il y a Cagliari, Gênes, Newcastle, Werder Brême et West Ham.

Avec tous ces mouvements Marotta remet un nouveau 4×4 à Conte, pour essayer de garder le rythme de championnat imposé par la Juventus.