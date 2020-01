SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

Interviewé par Sky, Beppe Marotta, PDG d’Inter, a également évoqué Olivier Giroud: “Il est normal qu’il y ait un risque de ne pas parvenir à la conclusion d’une négociation. Je ne peux pas nier avoir parlé avec lui et son entourage, nous ferons les évaluations lorsque d’autres négociations seront engagées. Politano et Giroud pourraient être liés”.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

19.01 15:24 – Bani déverrouille à Dall’Ara: Bologna-Hellas 1-0 en 20 ‘

19.01 15:22 – Brescia-Cagliari 0-1, Joao Pedro fait avancer les Sardes

19.01 15:21 – Inter, Marotta: “Giroud? Il y a un risque que la négociation ne passe pas”

19.01 15:16 – liveUdinese, Gotti: “Moins de récoltes que nous ne le méritions”

19.01 15:13 – Udinese, Lasagne: “San Siro spécial avec moi. Nous aurions pu gagner”

19.01 15:12 – Naples, Giuntoli rencontre les agents d’Allan: le renouvellement est imminent

19.01 15:11 – Milan, Conti: “Grande réaction, victoire obtenue grâce au public”

19.01 15:06 – Udinese, Gotti: “De Paul peut être un milieu de terrain total”

19.01 15:02 – Milan-Udinese, les votes aux techniciens: Gotti le prépare mieux, mais Pioli réagit

19.01 15:00 – Inter, Marotta: “Échange Politano-Spinazzola? Clameur excessive”

19.01 14:59 – Milan, Pioli: “Grande réaction après Bergame. Ibra nous a donné de la profondeur”

19.01 14:58 – Bologne, Bigon: “Dominguez? Il a de la qualité, donnez-lui du temps”

19.01 14:57 – liveMilan, Pioli: “Semaine parfaite. Profitons de la victoire”

19.01 14:57 – Bologne, Soriano: “Nous devons concrétiser plus”

19.01 14:55 – Verona, Pessina: “Nous jouerons contre Bologne sans crainte”

19.01 14:52 – Atalanta, Gasperini: “Les châtaignes sortent demain. Gomez ne va pas bien”

19.01 14:47 – Bulletins Udinese – Épine de lasagne sur le côté, buts et passes décisives de Larsen

19.01 14:45 – Lecce, Sticchi Damiani: “Inter, presque impossible. Deux achats en route”

19.01 14:43 – Serie A, le classement mis à jour: l’AC Milan voit les positions européennes

19.01 14:40 – Milan, Rebic: “Heureux de l’opportunité. Les nouveaux ont apporté de la personnalité”

19.01 14:38 – Bulletin de Milan – Héros Rebic pour une journée. Donnarumma, quelle erreur!

19.01 14:37 – Inter, Marotta: “Eriksen maintenant? Voyons voir. Giroud et Politano ligotés”

19.01 14:34 – Inter, Moïse revient de deux blessures: les tests physiques sont décisifs

19.01 14:27 – Héros d’Ante Rebic à San Siro: Milan revient à la 93e minute et bat l’Udinese 3-2

19.01 14:24 – L’Inter et Séville sont sur Politano: le joueur ne veut que la Roma

19.01 14:20 – Turin, Iago Falque offert à Rome

19.01 14:17 – Milan-Udinese 2-2, la lasagne fait taire San Siro: nouveau match nul

19.01 14:15 – Brescia-Cagliari, les équipes officielles: Balotelli, propriétaire de Donnarumma

19.01 14:10 – tmwBrescia, forfait pour Mateju pour les problèmes gastro-intestinaux

19.01 14:06 – Milan, Newcastle on Piatek mais le Polonais veut jouer en Ligue des champions

1er étage

Voici les formations officielles de Lecce-Inter. Salentini sans les blessés Calderoni et Farias et Liverani qui passe à la défense à 3 avec Rispoli et Donati en dehors du milieu de terrain. Deiola a confirmé au milieu de terrain tandis que Tachtsidis est assis sur le banc suite au changement de forme ….