Inter, Martinez: “Conte nous a tant donné. Lukaku? Heureux de l’avoir rencontré”

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

Animateur de Tyc Sports, l’attaquant de l’Inter Lautaro Martinez il parle donc de son aventure dans le nerazzurri, sans oublier les difficultés commencées et saluant l’arrivée de Conte et Lukaku: “Nous n’avons pas réussi à nous qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais nous savons que nous avons des objectifs très importants. En Serie A, nous nous en sortons très bien, il y a la Ligue Europa, nous sommes allés de l’avant en Coupe d’Italie: il y a des buts qui vont nous faire progresser. Avec l’arrivée de Conte beaucoup de choses ont changé, un nouvel entraîneur est arrivé qui vit le match de façon particulière. tellement dès le premier jour, il a convaincu les joueurs et les gens qui travaillent ici pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Et les résultats sont visibles. ”

L’atterrissage à Milan – “J’ai dû m’adapter à une nouvelle culture dans un autre pays et une autre langue. Il a aussi peu joué avec le précédent entraîneur (Spalletti, ndlr). Je me sentais fort pour pouvoir aider l’équipe en lui donnant ce dont elle avait besoin. Maintenant J’ai beaucoup grandi avec cet entraîneur et c’est pourquoi j’apprécie le moment où je vis. ”

Juve et Lukaku – “Lukaku m’aide beaucoup, c’est un joueur qui – sur et hors du terrain – est très important: une très bonne personne qui m’aide. Je suis très heureux d’avoir rencontré ce type de personne et de joueur. Juventus? C’est une équipe qui il joue très bien au football, il a des joueurs importants, nous voulons faire de notre mieux, il y a le championnat parmi les objectifs que nous nous sommes fixés. ”

Autres actualités Serie A

