Inter, Materazzi révèle: «Scottottata avec Balotelli? Voici la vérité ‘| Serie A

Lors d’un Instagram direct avec Davide Oldani, Marco Materazzi, ancien défenseur de« Inter, a rappelé une anecdote datant de 2010, l’année du Triplete: “Combat avec Balotelli après l’Inter-Barcelone? Je le lui ai donné, c’est vrai. J’adore Mario, mais il le méritait. Aujourd’hui, nous sommes redevenus plus que des amis, pratiquement des frères. A cette occasion, il a fait quelque chose qu’il n’aurait pas dû faire, jouer mal; le discours de la chemise s’estompa à l’arrière-plan. Avant le match, dans le bus, il a dit «aujourd’hui, je vais mal jouer» et à ce moment-là, je lui ai promis. Quand il est entré, il a fait une action tirant de l’extérieur plutôt que de faire la contre-attaque: il y avait Milito sur le banc qui voulait le tuer. Nous avons cru en lui, il a marqué de nombreux buts avec lesquels il a contribué à la victoire finale. Ensuite, je dois dire une chose, un jour je suis tombé amoureux de son père qui après le match avec Rubin lui a dit: “ Je ne t’aimais pas, tu dois jouer plus avec tes coéquipiers. Et juste faire le tour avec les filles, faire une balade à vélo dans le parc. Là, il est devenu mon idole incontestée. De retour à Mario, la semaine après le match contre le Barça, j’ai dit à Mourinho de prendre parti dans les matchs contre Balotelli, qui après quelques secondes est parti dans les vestiaires».