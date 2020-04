Inter, Mertens à la croisée des chemins: Marotta maintient la promesse de Conte | .

L’Inter est sérieux au sujet de Mertens mais le choix final est entre les mains du footballeur. La parade nuptiale des Nerazzurri est constante, Marotta raccourcit les distances dans le but de faire comprendre au Belge à quel point la société Nerazzurri a de la considération pour lui, mais à ce jour tout le monde attend toujours une réponse. Après la rencontre avec De Laurentiis, une fumée blanche avec des Napolitains semblait proche, mais les temps se sont allongés et l’annonce s’est estompée. L’Inter n’a cessé de le croire et les dialogues avec l’entourage du footballeur n’ont jamais cessé.

AUSILIO ET MAROTTA PRESSING – L’Inter souhaite amener Mertens à Milan, quel que soit l’avenir de Lautaro. Le footballeur a la promesse qu’il sera au cœur des plans de Conte, compte tenu des nombreux engagements. Mertens est tenté, une nouvelle expérience pourrait être ce dont il a besoin pour recommencer avec un nouvel élan, mais l’amour pour Naples le conditionne, ainsi que la gratitude envers les fans bleus. Le choix n’est pas simple, mais Ausilio et Marotta ont l’intention de le mettre en difficulté jusqu’au bout, avec une offre plus avantageuse que celle de De Laurentiis.