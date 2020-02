Inter-Milan: c’est aussi un derby sur TikTok | Serie A

De plus en plus d’équipes de football décident d’atterrir sur TikTok choisir une langue fraîche et amusante pour partager du contenu constamment en phase avec les défis et les tendances. Un mode apprécié des clubs, pour renforcer la relation avec les fans, autant que par les fans.

Mèmes, créativité et vidéos virales. Les tests et la compétition entre coéquipiers deviennent spontanés même pour ceux qui se sentent à l’aise seuls ou presque avec le ballon aux pieds. L’AC le sait bien Milan qui a récemment ouvert sa chaîne officielle @acmilan avec Krunic, Kjaer, Romagnoli, Calhanoglu comme protagonistes de la première vidéo.

Le club rouge noir n’est que le dernier afin d’atteindre les autres équipes italiennes déjà présentes sur TikTok: Inter (@inter), AS Roma (@asroma), Cagliari Calcio (@cagliaricalcio), ACF Fiorentina (@acffiorentina).

Et aussi dans le reste de l’Europe, les adhésions ne manquent pas: le FC Bayern (@fcbayern), le Borussia Dortmund (@bvb), le FC Barcelone (@fcbarcelona), le Real Madrid C.F. (@realmadrid), Liverpool FC (@liverpoolfc), Chelsea FC (@chelseafc), Manchester City (@mancity), Tottenham Hotspur (@spursofficial), Paris Saint-Germain (@psg), Olympique de Marseille (@om), AS Monaco (@asmonaco).

En plus des vidéos présentant des objectifs célèbres – histoire récente ou passée, victoires, coupes, scènes de vestiaires et quelques moments de la formation des joueurs, sur TikTok, les équipes se sont aventurées avec certains des défis les plus célèbres de la plate-forme et le résultat a été certainement apprécié par leurs fans.

Il semble presque inévitable de penser que le prochain championnat devrait avoir lieu dans d’autres domaines: ceux de la créativité et du plaisir des défis de TikTok.