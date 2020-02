Inter-Milan: derby dimanche entre drapeaux à Padel | Serie A

Dimanche 9 février, à l’occasion de la journée de Serie A qui verra l’Inter et Milan s’affronter pour le 172e derby de Milan, une spéciale “FACE TO FACE” aura lieu avec des coups de PADEL entre les deux équipes. De 11h00 à 14h00, au POWERADE ARENA via Anna Maria Ortese, de nombreux champions d’INTER et MILAN, drapeaux authentiques représentant les couleurs qu’ils ont portées et honorées sur le terrain, s’affronteront dans une sorte de pré-derby dans les domaines de la Padel sous les tours de City Life.

Football et talent rencontrent le Padel: 16 couples (32 joueurs en tout) vont créer un tournoi innovant et unique au nom de la compétition, du respect et, pourquoi pas, des taquineries.

En Espagne, c’est déjà un rituel consolidé qu’avant les grands matches, les vieilles gloires des clubs respectifs se défieront au son de la “friture”. Cette belle custom, grâce au DEMA4, est également arrivée en Italie depuis quelques années. La première rencontre de ce type s’est tenue le 18 novembre 2018 à l’occasion d’un derby de Milan, qui a vu le couple Albertini-Brocchi l’emporter sur les cousins ​​Toldo-Berti. Qui sait si une tradition est née.

En plus des drapeaux des deux équipes, de nombreux VIP et grands sportifs d’autres disciplines participeront également au tournoi qui, selon leur foi en football, ont été inscrits dans l’une des deux équipes.

Le tournoi débutera à 11h et la finale est prévue à 13h30. Après la cérémonie de remise des prix prévue à 14h, comme dans tout vrai grand match où la compétition mais surtout le respect de l’adversaire sont les fondations, il y aura une troisième mi-temps offerte par les partenaires Peroni et Peck où les deux équipes pourront “régler leurs différends”.