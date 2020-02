Inter-Milan, la composition officielle: en dehors d’Eriksen, il y a Ibra et Sanchez | Primapagina

Le derby de Milan est le report de la 23e journée de Serie A. A San Siro, l’Inter accueille Milan et peut accrocher la Juventus en tête du classement après le faux-pas d’hier des bianconeri sur le terrain de Vérone. L’équipe de Conte est en effet à 51 points, avec la Juve à 54; les Rossoneri de Pioli sont dixièmes au classement avec 32 points, à l’heure actuelle 10 points derrière la quatrième place qui vaut la Ligue des Champions occupée par Atalanta. Les Nerazzurri sont revenus de 2-0 lors du dernier tour de l’Udinese tandis que Milan a fait match nul 1-1 contre Vérone à domicile. Ibrahimovic régulièrement sur le terrain des Rossoneri, tandis que Conte ne risque pas Handanovic entre les poteaux et confirme Padelli comme lors de la dernière manche du championnat. Il dirige la réunion de San Siro l’arbitre Fabio Maresca.

FORMATIONS OFFICIELLES:

INTER – Padelli; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Sanchez, Lukaku.

MILAN – Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessiè, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic.

STATISTIQUES ET PRÉCÉDENT – Les trois derniers derby de la Madonnina en Serie A sont teintés de nerazzurri; L’Inter n’a pas réalisé quatre succès consécutifs contre l’AC Milan dans le premier tournoi depuis 1983 (cinq dans ce cas). L’Inter est invaincu dans huit derbies en tant qu’équipe hôte; seulement deux fois, dans l’histoire de la Serie A, les Nerazzurri ont compté plus de matchs consécutifs sans défaites lorsqu’ils ont fait leurs honneurs à domicile à Milan: en 1959 (neuf) et en 1938 (10). L’AC Milan n’a perdu que deux (en 2009 et 1962) des 14 derby disputés en Serie A en février, en remportant quatre et en tirant huit, dont la dernière en 2013 (1-1). L’Inter a remporté quatre des six derniers derby de Milan en Serie A en tant qu’équipe hôte, gardant le but intact à quatre reprises: autant de draps propres que ceux récoltés par les Nerazzurri lors des 31 précédents. L’Inter est au rendez-vous avec le derby avec 19 points d’avance sur Milan (51 à 32); si l’on ne tenait compte que des matchs disputés dans la nouvelle année civile, les Rossoneri seraient quatrième au classement avec 11 points, derrière la Lazio (14), la Juventus et Vérone (tous deux 12), tandis que l’Inter cinquième, à une altitude de neuf. L’Inter et Milan sont deux des trois équipes, avec Vérone, qui ont gardé la feuille blanche pendant plusieurs matchs de cette Serie A: huit feuilles blanches. Jusqu’à présent, neuf buts ont été marqués par l’Inter: record en Serie A en cours; aucune équipe, cependant, n’a fait moins que Milan avec cette fondamentale (une seule) dans ce championnat. Antonio Conte a remporté le match aller contre l’AC Milan sans encaisser de but; dans l’histoire de l’Inter en Serie A, aucun entraîneur n’a jamais réussi à remporter ses deux premiers matchs de derby de Milan en gardant la feuille blanche.

Zlatan Ibrahimovic il a marqué cinq buts en sept matchs contre l’Inter en Serie A, dont son dernier but multiple dans le tournoi de haut niveau (mai 2012). De plus, l’arrivée du Suédois a donné une nouvelle vie à Milan: sans lui sur le terrain de ce championnat, le score moyen des Rossoneri était de 1,2 par match; avec lui sur le rectangle vert, cependant, est de 2,5 par match. Romelu Lukaku de l’Inter est allé viser au match aller; à l’ère des trois points de la victoire, seuls cinq joueurs étrangers ont marqué lors de leurs deux premiers derby contre Milan: Djorkaeff, Ronaldo, Simeone, Ibrahimovic et Milito.

À LA FIN DU JEU, RESTEZ SUR CALCIOMERCATO.COM POUR LIRE LA PROFONDEUR DE GIANCARLO PADOVAN POUR LA 100ÈME MINUTE.