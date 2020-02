Inter-Milan, LA MOVIOLA LIVE: le var confirme le 2-2 de Vecino, Sanchez était en position régulière. Expulsé Stellini | Primapagina

Inter-Milan est le report du dimanche de la 23e journée de Serie A et comme toujours Calciomercato.com vous propose le MOVIOLA LIVE de la course.

ARBITRE: Maresca de Naples

ASSISTANTS: Peretti et Paganessi.

IV MAN: Le stylo

VAR: Mazzoleni

AVAR: Schenone

PREMIER MOITIÉ

9 ‘- Sur la perche frappée par Calhanoglu, Candreva intervient à pied en s’appuyant sur Godin, mais Padelli intervient à la main. Intervention jugée involontaire car le passage n’était pas dirigé vers le gardien de but.

28 ‘ – Il manque un carton jaune à Candreva pour avoir tenu Théo Hernandez.

40 ‘- Ajustez l’objectif de Rebic. Godin réclame une faute sur le contact d’Ibrahimovic devant la banque de Rebic. Cependant, ce contact est régulier et Padelli a fait l’erreur qui a permis au Croate de marquer.

45 ‘- Le doublé d’Ibrahimovic qui est maintenu en jeu par Godin dans la zone centrale est également régulier tandis que Skriniar perd sa marque.

DEUXIÈME FOIS

47 ‘- Jaune pour Vecino pour les protestations. Cependant, la faute sifflée contre l’Uruguayen sur Theo Hernandez est inexistante

51 ‘- Ajustez le but de Brozovic qui frappe du bord et bat Donnarumma. Sur la trajectoire se trouve Sanchez qui ne touche pas, mais est toujours maintenu en jeu par Kjaer.

53 ‘- Le var confirme le 2-2 de Matias Vecino. Sanchez, qui a fourni la passe décisive, a commencé en position régulière, maintenu en jeu par Conti.

55 ‘- Chaos pour le contact au bord entre Castillejo et Skriniar. Maresca avertit Barella d’abord pour les protestations, puis Skriniar pour la faute qui semble cependant un contraste de jeu normal.

55 ‘- Expulsé Stellini, l’adjoint de Conte, du banc de l’Inter pour des manifestations.

61 ‘- Jaune aussi pour Kessie pour un contraste de jeu avec Stretcher. Cela aussi semble excessif.

70 ‘- Tout va bien 3-2 pour l’Inter avec de Vrij qui anticipe Romagnoli en plongeon et bat Donnarumma.

79 ‘- Déclenchement net de Conti sur Eriksen. Juste jaune.

89 ‘- Ibrahimovic se tient sur Skriniar et frappe le poteau plein. L’arbitre a laissé les protestations de Nerazzurri courir pour le contact.