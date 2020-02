Inter-Milan, le double ex Collovati: «Depuis 30 ans, il n’y a pas tant de différence. Ibra est à égalité avec Maradona ‘| Serie A

L’Inter et le double ex de Milan, Fulvio Collovati, ont parlé ce soir au Corriere della Sera de présenter le match.

Elle grandit dans la pépinière de l’AC Milan où elle devient également capitaine. Pourtant, tout le monde se souvient de l’image dans laquelle, dans le derby de 1984, il est dominé par Hateley.

“A votre avis, certains amis ne m’ont pas déjà envoyé la photo ces jours-ci? Au début je la considérais comme une traître, mais le club que j’ai quitté n’était pas celui de l’ère Berlusconi. A la deuxième relégation sur les conseils de Bearzot et d l’accord avec la société à laquelle j’ai ensuite été vendu. “

Ce soir, le derby: n’y a-t-il pas un risque que les Nerazzurri se sentent trop favorisés?

“Peut-être, sans surprise, j’ai lu dans les déclarations de Conte l’intention de secouer la sienne. Sur le papier, il est évident qu’il a les faveurs de la prédiction mais Milan, s’il a Ibra sur le terrain, n’est pas celui d’il y a un mois et demi” .

Un joueur de 38 ans peut-il être considéré comme décisif?

“Zlatan comme il est décisif peut être considéré à égalité avec Maradona. C’est un grand individualiste au service du collectif. Il sait traîner ses coéquipiers comme Moïse. Et puis Ibrahimovic avec son mètre et 90 tient occupé les défenseurs adverses en ouvrant des portes pour ses compagnons” ».

Combien d’années avez-vous oublié un derby avec une différence de valeurs comme celle-ci?

“Plus de 30. Combien de joueurs actuels de l’AC Milan auraient joué dans l’équipe de Berlusconi? Peut-être le gardien de but”

Quelle est l’importance de Conte dans la course Scudetto?

“A 70-80%. C’est aux niveaux de Guardiola et Klopp. En théorie la Juve est plus forte mais si elle perd de la motivation …”