Inter Milan prêté – Demirovic pourrait être racheté par Chievoverona

L’Inter, qui se soucie davantage des talents italiens depuis l’arrivée de Suning, garde un œil au-delà des frontières nationales toujours et particulièrement vigilant. En 2016, les scouts Nerazzurri pêchent en Slovénie Elian Demirovic, gaucher dehors qui court comme un train. Au cours de la première saison, de réserve en ligue, il décide de la Super Coupe des moins de 17 ans (avec Zanchetta sur le banc) grâce à un entretoise qui dirige la finale contre Côme s’est ensuite terminée 3-0. Avec Berretti, elle devient la deuxième attaquante, centralisant son champ d’action, dans la vice-championne d’Italie Primavera di Madonna à la place, elle se perd. L’entraîneur le voit peu. Les portes de la série C pourraient s’ouvrir (à la demande duAvellino jumelé avec Dekic) pour une technique et un physique matures chez les professionnels, mais Elian préfère une équipe de B juste reléguée au sommet: le ChievoVerona. Il y a deux ans, l’Inter Milan a transformé D’Amico en joueurs de Scala, mais l’été dernier, c’était au tour du Slovène né en 2000, à Vérone en prêt avec droit de rachat et contre-remboursement en faveur d’Inter. En ce moment chez les moins de 19 ans jaune-bleu Demirovic a marqué un but et 4 passes décisives. Il semble que le club vénitien pense à la rédemption. En cas de confirmation, le club milanais ne s’opposerait pas au transfert définitif.